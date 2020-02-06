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Путин поручил выделить средства на ремонт дорого в Крыму

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Путин поручил выделить средства на ремонт дорого в Крыму
  • сегодня в 23:48

Путин поручил выделить средства на ремонт дорого в Крыму

В Крыму планируется отремонтировать еще большее количество зданий и дорог. Для реализации этой цели из средств федерального бюджета будут выделены дополнительные средства.

Такое решение принял сегодня президент Владимир Путин.

"Президент дал поручение найти допсредства на проведение капитального ремонта и строительство дорог в Крыму, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Первый ответ по данному вопросу Путин ждет до 31 марта.

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