В Крыму планируется отремонтировать еще большее количество зданий и дорог. Для реализации этой цели из средств федерального бюджета будут выделены дополнительные средства.
Такое решение принял сегодня президент Владимир Путин.
"Президент дал поручение найти допсредства на проведение капитального ремонта и строительство дорог в Крыму, — сообщили в пресс-службе Кремля.
Первый ответ по данному вопросу Путин ждет до 31 марта.
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