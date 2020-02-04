В городе Ступине 32-летний местный житель и его 37-летняя подруга пытались похитить 65-летнюю пенсионерку с целью завладения ее жильем, сообщает "Правда.Ру".

"В ходе следствия было установлено, что обвиняемый решил завладеть квартирой пожилой женщины. С этой целью он предложил своей знакомой устроить ее похищение.

Потом преступники собирались продать квартиру, а вырученные деньги поделить между собой.

Для реализации своего плана подозреваемый занялся поиском исполнителя преступления за денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Но об этом узнали сотрудники полиции, поэтому дальнейшие действия соучастников уже проходили под их контролем", — сообщили в пресс-службy ГСУ СК РФ по Московской области.