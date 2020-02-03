СМИ Самары сообщили об инциденте, который произошел в одном из трамваев города. Водитель трамвая в борьбе с "зайцами" покалечил пассажира: он грубо вытолкал безбилетного мужчину из дверей, из-за чего тот неудачно упал и получил перелом основания черепа.
Ведется следствие
Врачи больницы, в которую обратился пострадавший, уже сообщили о случившемся в полицию.
Как сообщает "Правда.Ру", в трамвайно-троллейбусном управлении пока никак не прокомментировали инцидент, отметив только, что в Самаре безбилетников не высаживают, а у вагоноважатых вообще другие обязанности.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего изучают следователи. Если им удастся доказать вину водителя, то тот будет нести ответственность за причинение тяжкого вреда по неосторожности.
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