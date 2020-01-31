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27-летний молодой человек убил и сжег коллегу, назвавшую его "толстым"

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27-летний молодой человек убил и сжег коллегу, назвавшую его
  • сегодня в 22:07

27-летний молодой человек убил и сжег коллегу, назвавшую его "толстым"

В Индонезии местный жители разозлился на свою подругу и коллегу из-за того, что та часто посмеивалась над ним и называла "толстым".

Молодой человек и девушка были знакомы с детства, они жили по соседству, а потом стали работать в одном ресторане.

Девушка часто при посторонних людях говорила молодому человеку, что он похож на сумоиста.

24 января 27-летнего молодого человека переполнило чувство обиды, он чувствовал себя униженным.

Он решил жестоко отомстить своей 19-летней подруге

Молодой человек попросил ее отвезти его домой на мотоцикле. Девушка согласилась.

Когда они проезжали мимо кокосовой плантации, он заставил девушку остановить мотоцикл, после чего задушил ее, а тело сжег в зарослях кокоса.

После убийства он продал мотоцикл и скрылся.

Позже сотрудники полиции арестовали преступника. Ему грозит наказание в виде заключения сроком от 20 лет до пожизненного.

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