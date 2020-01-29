В Британии мужчина по имени Альфред Коррейа во время уборки в гараже нашел старинный амулет, которому около 5 тысяч лет.

Отец мужчины был индийским торговцем: он продавал драгоценные камни. В 60-е гг. XX века он уехал в Великобританию. В 2012 году он скончался в возрасте 96 лет, а его амулет остался в сундуке.

Амулет оценили в 3 миллиона фунтов стерлингов

По форме амулет похож на собаку. Эксперты утверждают, что данный амулет был создан во времена каменного века. Он может стать самым древним и самым дорогим амулетом в мире.