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Мужчина нашел в своем гараже амулет стоимостью 3 млн фунтов стерлингов

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Мужчина нашел в своем гараже амулет стоимостью 3 млн фунтов стерлингов
  • сегодня в 22:32

Мужчина нашел в своем гараже амулет стоимостью 3 млн фунтов стерлингов

В Британии мужчина по имени Альфред Коррейа во время уборки в гараже нашел старинный амулет, которому около 5 тысяч лет.

Отец мужчины был индийским торговцем: он продавал драгоценные камни. В 60-е гг. XX века он уехал в Великобританию. В 2012 году он скончался в возрасте 96 лет, а его амулет остался в сундуке.

Амулет оценили в 3 миллиона фунтов стерлингов

По форме амулет похож на собаку. Эксперты утверждают, что данный амулет был создан во времена каменного века. Он может стать самым древним и самым дорогим амулетом в мире.

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