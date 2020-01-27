В Австралии женщина скончалась во время конкурса по поеданию бисквитов

В Австралии состоялся традиционный конкурс на скоростное поедание шоколадных бисквитов. Но для 60-летней жительницы Австралии он закончился трагически.

Как сообщает "Правда.Ру", участникам конкурса нужно было съесть как можно больше пирожного за определенное время. В результате женщина почувствовала себя плохо.

Свидетели сразу же вызвали ей "скорую помощь", до прибытия врачей ей оказывали первую медицинскую помощь. Медики госпитализировали женщину. Но позже стало известно, что она скончалась, не перенеся приступа эпилепсии. Администрация выразила соболезнования близким погибшей.

Конкурсы на скоростное поедание десертов и других блюд — традиционное развлечение в День Австралии, который отмечается 26 января. Конкурс напоминает о начале освоения Австралии европейцами.