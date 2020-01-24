В Германии в центре города Рот-ам-Зе во время стрельбы погибли 6 человек. Как сообщает местная полиция, был один нападавший. Сейчас он задержан.
Также сообщается, что было не менее десяти выстрелов.
У стрелка было автоматическое оружие
Сразу после ЧП был перекрыт центр Рот-ам-Зе. Движение транспорта было остановлено.
В настоящее время улицы патрулируют усиленные отряды сотрудников полиции и военные.
Двое пострадавших находятся в больнице, врачи оценивают их состояние как тяжелое.
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