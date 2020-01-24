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В результате стрельбы на юго-западе Германии шесть человек погибли

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В результате стрельбы на юго-западе Германии шесть человек погибли
  • сегодня в 22:36

В результате стрельбы на юго-западе Германии шесть человек погибли

В Германии в центре города Рот-ам-Зе во время стрельбы погибли 6 человек. Как сообщает местная полиция, был один нападавший. Сейчас он задержан.

Также сообщается, что было не менее десяти выстрелов.

У стрелка было автоматическое оружие

Сразу после ЧП был перекрыт центр Рот-ам-Зе. Движение транспорта было остановлено.

В настоящее время улицы патрулируют усиленные отряды сотрудников полиции и военные.

Двое пострадавших находятся в больнице, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

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