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В США планируют ужесточить правила выдачи виз

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В США планируют ужесточить правила выдачи виз
  • сегодня в 20:36

В США планируют ужесточить правила выдачи виз

В США ужесточат порядок выдачи виз для иностранок, которые приезжают в США рожать детей, что те автоматически становились американскими гражданами.

Согласно 14-й поправке Конституции США, детям, рожденным в США, гарантируется предоставление гражданства.

По словам Дональда Трампа, данное положение является "откровенно смешным". Как сообщил источник в Белом доме, нужно решить вопросы, связанные с национальной безопасностью и рисками, вызванными "родильным туризмом".

В США изменится порядок выдачи виз типа B

Эти визы дают соискателям право въезда на короткий срок.

Теперь сортрудники Госдепа получили право отказывать в выдаче виз, если сочтут, что заявитель собирается въехать в страну с целью получения гражданства для ребенка.

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