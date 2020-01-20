В США ужесточат порядок выдачи виз для иностранок, которые приезжают в США рожать детей, что те автоматически становились американскими гражданами.
Согласно 14-й поправке Конституции США, детям, рожденным в США, гарантируется предоставление гражданства.
По словам Дональда Трампа, данное положение является "откровенно смешным". Как сообщил источник в Белом доме, нужно решить вопросы, связанные с национальной безопасностью и рисками, вызванными "родильным туризмом".
В США изменится порядок выдачи виз типа B
Эти визы дают соискателям право въезда на короткий срок.
Теперь сортрудники Госдепа получили право отказывать в выдаче виз, если сочтут, что заявитель собирается въехать в страну с целью получения гражданства для ребенка.
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