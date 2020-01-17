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В Петербурге школа выплатит 40 тысяч рублей избитой ученице

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В Петербурге школа выплатит 40 тысяч рублей избитой ученице
  • сегодня в 21:16

В Петербурге школа выплатит 40 тысяч рублей избитой ученице

В петербургской школе в конце ноября учение избил одноклассницу. Врачи детской городской больницы зафиксировали травмы. Уголовное дело не возбуждалось, но в ходе проверки был подтвержден факт нападения.

Школьник пытался задушить одноклассницу

По словам школьника, во время дежурства на перемене он сказал однокласснице, чтобы она не бегала, а та схватила его за горло. Это ничем не было доказано.

На камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сам школьник душил одноклассницу, после этого она упала и ударилась об дверь.

Родители потребовали привлечь законного представителя мальчика к ответственности, а школу к субсидиарной ответственности за принесенный вред здоровью и взыскать с них 500 тысяч рублей. Суд принял вынес решение о компенсации избитой девочке морального ущерба в размере 40 тысяч рублей.

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