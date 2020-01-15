Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя сегодняшнее ежегодное послание российского президента Владимира Путина, заявил, что для решения проблем демографии в России необходимы не только экономические меры. Как сообщает "Правда.Ру", патриарх сообщил, что проекты, имеющую общенародную значимость, должны быть основаны не только материальных факторах.
"Рождаемость, увеличение населения — это ведь не сугубо экономическая проблема, — уточнил глава Русской православной церкви в эфире одного из телеканалов. — Никакие деньги не заставят человека иметь детей больше, чем он желает. Обязательно должен быть обращен призыв, в частности, ко всем силам в обществе, которые могут оказывать воздействие на граждан".
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