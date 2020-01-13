Минпросвещения РФ приступило к разработке системы развития социально-эмоциональных навыков учащихся. Цель данной системы в том, чтобы помочь воспитать эмоционально зрелых личностей.
Как сообщает "Правда.Ру", благодаря этой системе дети смогут контролировать свои отрицательные эмоции и распознавать эмоции других людей.
Кроме того, регионы получили образовательные программы, направленные на повышение квалификации педагогов-психологов.
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