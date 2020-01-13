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Российских школьников будут учить контролировать эмоции

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Российских школьников будут учить контролировать эмоции
  • вчера в 23:54

Российских школьников будут учить контролировать эмоции

Минпросвещения РФ приступило к разработке системы развития социально-эмоциональных навыков учащихся. Цель данной системы в том, чтобы помочь воспитать эмоционально зрелых личностей.

Как сообщает "Правда.Ру", благодаря этой системе дети смогут контролировать свои отрицательные эмоции и распознавать эмоции других людей.

Кроме того, регионы получили образовательные программы, направленные на повышение квалификации педагогов-психологов.

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