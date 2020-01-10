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В Пакистане не менее 13 человек погибли в результате взрыва в мечети

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В Пакистане не менее 13 человек погибли в результате взрыва в мечети
  • сегодня в 22:44

В Пакистане не менее 13 человек погибли в результате взрыва в мечети

В городе Кветта из-за взрыва, который прогремел в пятницу в мечети на юго-западе Пакистана, погибли не менее 13 человек. Среди жертв взрыва - высокопоставленный сотрудник полиции.

Еще 20 человек ранены.

Как сообщает "Правда.Ру", сотрудники полиции заявили о том, что в мечети была заложена самодельная взрывчатка.

Устройство привели в действие во время вечернйе молитвы.

Это уже второй взрыв в Кветте на этой неделе.

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