В городе Кветта из-за взрыва, который прогремел в пятницу в мечети на юго-западе Пакистана, погибли не менее 13 человек. Среди жертв взрыва - высокопоставленный сотрудник полиции.
Еще 20 человек ранены.
Как сообщает "Правда.Ру", сотрудники полиции заявили о том, что в мечети была заложена самодельная взрывчатка.
Устройство привели в действие во время вечернйе молитвы.
Это уже второй взрыв в Кветте на этой неделе.
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