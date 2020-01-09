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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей

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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
  • сегодня в 20:00

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл решили сложить с себя королевские полномочия. Соответственно, он лишаются положенных им финансовых привилегий.

"Мы намерены отойти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми", — написали они в Instagram.

Также они подчеркнули, что планируют в полной мере поддерживать королеву Елизавету II. Также они выразили благодарность своим подписчикам за поддержку.

Официальные расходы членов королевской семьи покрываются из "гранта суверена".

Средства из гранта предназначены для членов королевской семьи, которые в свое "рабочее" выполняют королевские обязанности.

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