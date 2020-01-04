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Ветеран РВСН раскрыл принципы использования ядерной кнопки

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Ветеран РВСН раскрыл принципы использования ядерной кнопки
  • сегодня в 21:47

Ветеран РВСН раскрыл принципы использования ядерной кнопки

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал о принципах использования красной кнопки.

Как сообщает "Правда.Ру", он подчеркнул, что никто из посторонних лиц не имеет доступа к ключу-шифру. Только президент принимает решение о необходимости применения ядерного оружия.Ни у кого из посторонних нет доступа к ключу-шифру.

Затем он отдает приказ главнокомандующему Президент РФ отдает приказ главкому РВСН, а тот — подчиненным. Произвести пуск ракет случайно невозможно.

Кроме того Чмутин подчеркнул, что учебные пуски не могут стать причиной начала атомной войны. Дело в том, что страны всегда предупреждают друг друга о том, что на их территории будут проходить учения.

Эксперт заявил, что важно, чтобы политики, которые имеют доступ к "кнопке" всегда помнили о своей огромной личной ответственности.

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