Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал о принципах использования красной кнопки.
Как сообщает "Правда.Ру", он подчеркнул, что никто из посторонних лиц не имеет доступа к ключу-шифру. Только президент принимает решение о необходимости применения ядерного оружия.Ни у кого из посторонних нет доступа к ключу-шифру.
Затем он отдает приказ главнокомандующему Президент РФ отдает приказ главкому РВСН, а тот — подчиненным. Произвести пуск ракет случайно невозможно.
Кроме того Чмутин подчеркнул, что учебные пуски не могут стать причиной начала атомной войны. Дело в том, что страны всегда предупреждают друг друга о том, что на их территории будут проходить учения.
Эксперт заявил, что важно, чтобы политики, которые имеют доступ к "кнопке" всегда помнили о своей огромной личной ответственности.
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