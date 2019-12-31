Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.12.2019 : 61,9057
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.12.2019 : 69,3406

Жители Индии протестуют против закона о гражданстве в новогоднюю ночь

  1. Главная
  2. Общество
Жители Индии протестуют против закона о гражданстве в новогоднюю ночь
  • сегодня в 21:38

Жители Индии протестуют против закона о гражданстве в новогоднюю ночь

В Индии тысячи граждан собираются протестовать новогодней ночью против закона о гражданстве.

Организаторы планируют провести три демонстрации в Нью-Дели, в районе Шахин Баг, где сотни индийцев уже в течение двух недель блокируют главную автомагистраль.

Как сообщает "Правда.Ру", протестующие планируют провести на митингах чтения из Конституции и шествия со свечами.

Протесты вызваны тем, что индийские мусульмане боятся дискриминации.

Протесты в Индии начались 11 декабря, когда правящая индуистская националистическая партия "Бхаратия Джаната" премьера Моди приняла закон о поправке к гражданству. СОглансо данному закону, немусульманские мигранты из Афганистана, Бангладеш и Пакистана смогут проще получать гражданство Индии.

По мнению многих индийцев, гражданство будет дискриминировать мусульманскую общину и нарушит светские традиции государства. Сообщается, что во время протестов в столкновении с полицией уже погибли 26 человек.

Мир

Сергей Мардан о видео с ЧВК

Сергей Мардан о видео с ЧВК "Вагнера": суровые времена требуют суровых решений

Радиоведущий и публицист "Комсомольской правды" Сергей Мардан убежден, что в условиях средневековой войны, в которых вынуждены воевать наши добровольцы в Сирии, приходится использовать соответств﻿ующие методы.

Читать полностью
32-летняя британка родила самых маленьких близнецов в мире

32-летняя британка родила самых маленьких близнецов в мире

Малыши родились на 23-й неделе беременности: Джо, с весом 429 граммов, и Эшли, с весом 203 грамма.

Читать полностью

Общество

В Латвии предложили сделать общение на русском языке платным

В Латвии предложили сделать общение на русском языке платным

Плату нужно будет вносить не за все разговоры, которые ведутся на русском языке.

Читать полностью
В Петербурге подешевела красная икра, но подорожали апельсины

В Петербурге подешевела красная икра, но подорожали апельсины

Так же в Северной столице выросли цены на рыбу и рыбные деликатесы.

Читать полностью

Новости