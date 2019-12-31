В Индии тысячи граждан собираются протестовать новогодней ночью против закона о гражданстве.
Организаторы планируют провести три демонстрации в Нью-Дели, в районе Шахин Баг, где сотни индийцев уже в течение двух недель блокируют главную автомагистраль.
Как сообщает "Правда.Ру", протестующие планируют провести на митингах чтения из Конституции и шествия со свечами.
Протесты вызваны тем, что индийские мусульмане боятся дискриминации.
Протесты в Индии начались 11 декабря, когда правящая индуистская националистическая партия "Бхаратия Джаната" премьера Моди приняла закон о поправке к гражданству. СОглансо данному закону, немусульманские мигранты из Афганистана, Бангладеш и Пакистана смогут проще получать гражданство Индии.
По мнению многих индийцев, гражданство будет дискриминировать мусульманскую общину и нарушит светские традиции государства. Сообщается, что во время протестов в столкновении с полицией уже погибли 26 человек.
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