Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.

Как сообщает "Правда.Ру", она подчеркнула, что плату нужно будет вносить не за все разговоры, которые ведутся на русском языке, а только в случае общения на русском языке с сотрудниками государственных служб и коммерческих компаний.

Эва Мартужа убеждена, что клиент, который обращается за услугами на русском языке, должен оплатить по определенному тарифу, чтобы его просьбу перевели на латышский язык.

Также на русском языке будет запрещено обучение, начиная с детских садов.

Ранее в Латвии приняли закон, согласно которому было запрещено обучение в частных университетах и колледжах страны на русском языке с 1 января 2019 года, несмотря на то, что русский является родным почти для 40% жителей страны.