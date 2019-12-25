За год в Санкт-Петербурге икра лососевых рыб отечественного производства подешевела почти на 7%. Так, в ноябре она стоила в среднем 3661 рубль за 1 кг.

Но при этом в Санкт-Петербурге подорожали апельсины - почти на 8%. В ноябре они стоили около 103 рублей за 1 кг.

На 3,5% выросли цены на шампанское российского производства. За бутылку в ноябре петербужцам в среднем приходилось платить 408 рублей.

Как сообщает "Правда.Ру", примерно на 0,3% к цене за год подорожала рыба, как охлажденная, так и мороженая. В среднем она стоит 597 рублей за 1 кг. Что касается соленых и копченых деликатесов из рыбы, то цены на них выросли на 3%. Средняя цена это продукции составляет 1703 рубля.





