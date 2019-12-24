Жертвами оползня в Бразилии стали семь человек

В Бразилии в городе Оползень из-за оползня произошло разрушение двух домов. В результате, по данным пожарных, 7 человек погибли.

Как сообщает "Правда.Ру", среди жертв оползня молодая семья с двухмесячным ребенком, а также девятилетняя девочка и ее бабушка.

Сотрудники пожарной службы извлекли из-под обломков пять тел, собаки-ищейки помогли найти тела еще двоих погибших.

Также пожарные спасли трех пострадавших.

Причина оползня в столице штата Пернамбуку пока не известна.