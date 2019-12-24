В Бразилии в городе Оползень из-за оползня произошло разрушение двух домов. В результате, по данным пожарных, 7 человек погибли.
Как сообщает "Правда.Ру", среди жертв оползня молодая семья с двухмесячным ребенком, а также девятилетняя девочка и ее бабушка.
Сотрудники пожарной службы извлекли из-под обломков пять тел, собаки-ищейки помогли найти тела еще двоих погибших.
Также пожарные спасли трех пострадавших.
Причина оползня в столице штата Пернамбуку пока не известна.
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