В Ростовской области увеличилось число людей, которых госпитализируют с признаками психоза. Среди пациентов часто встречаются подростки.
Как сообщает "Правда.Ру", рост показателя обусловлен приемом новых психоактивных веществ — "спайсов", "соли" и их комбинаций. Те, кто распространяют эти вещества, используются самые разные способы продажи своего товара.
Власти планируют усилить антинаркотическую работу в интернете, так как подростки проводят в Сети очень много времени, поэтому находятся в группе риска.
Также в ближайшей перспективе на Дону введут закон, согласно которому запрещается реализация синтетических смесей — так называемых снюсов.
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