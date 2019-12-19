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В Ростовской области подростки попадают в больницы из-за наркотического психоза

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В Ростовской области подростки попадают в больницы из-за наркотического психоза
  • вчера в 23:43

В Ростовской области подростки попадают в больницы из-за наркотического психоза

В Ростовской области увеличилось число людей, которых госпитализируют с признаками психоза. Среди пациентов часто встречаются подростки.

Как сообщает "Правда.Ру", рост показателя обусловлен приемом новых психоактивных веществ — "спайсов", "соли" и их комбинаций. Те, кто распространяют эти вещества, используются самые разные способы продажи своего товара.

Власти планируют усилить антинаркотическую работу в интернете, так как подростки проводят в Сети очень много времени, поэтому находятся в группе риска.

Также в ближайшей перспективе на Дону введут закон, согласно которому запрещается реализация синтетических смесей — так называемых снюсов.

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