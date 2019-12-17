Прокуратура Липецкой области заявила о том, что в связи с фактом падения пожилой пациентки на дорогу из машины скорой помощи будет возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что пожилую женщину везли в Задонскую межрайонную больницу.
Сообщается, что женщина встала с сиденья и облокотилась на одну из створок дверей, которая во время движения открылась, так как не была закрыта на защелку. В результате пациентка выпала на трассу и получила серьезный перелом бедра и челюсти.
Врачи заметили, что пациентки нет в карете скорой помощи только когда приехали в больницу. Пожилую женщину с травмами на дороге обнаружили сотрудники ДПС.
Сергей Мардан о видео с ЧВК "Вагнера": суровые времена требуют суровых решений
Радиоведущий и публицист "Комсомольской правды" Сергей Мардан убежден, что в условиях средневековой войны, в которых вынуждены воевать наши добровольцы в Сирии, приходится использовать соответствующие методы.
32-летняя британка родила самых маленьких близнецов в мире
Малыши родились на 23-й неделе беременности: Джо, с весом 429 граммов, и Эшли, с весом 203 грамма.
В Челябинске 12-летняя школьница продавала смесь для курения
Это произошло в местном лицее №35.
Педагоги Симферополя получают в два раза меньше,чем дворники
По словам самих педагогов, их зарплаты составляют всего 10-15 тысяч рублей.