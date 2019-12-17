Прокуратура Липецкой области заявила о том, что в связи с фактом падения пожилой пациентки на дорогу из машины скорой помощи будет возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что пожилую женщину везли в Задонскую межрайонную больницу.

Сообщается, что женщина встала с сиденья и облокотилась на одну из створок дверей, которая во время движения открылась, так как не была закрыта на защелку. В результате пациентка выпала на трассу и получила серьезный перелом бедра и челюсти.

Врачи заметили, что пациентки нет в карете скорой помощи только когда приехали в больницу. Пожилую женщину с травмами на дороге обнаружили сотрудники ДПС.