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Педагоги Симферополя получают в два раза меньше,чем дворники

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Педагоги Симферополя получают в два раза меньше,чем дворники
  • вчера в 23:31

Педагоги Симферополя получают в два раза меньше,чем дворники

В Симферополе преподаватели музыкальных, художественных и хореографических школ получают в два раза меньше, чем дворники. По словам самих педагогов, их зарплаты составляют всего 10-15 тысяч рублей.

Педагоги считают, что без зарплат их оставили чиновники, которые уже приняли городской бюджет. Как сообщает "Правда.Ру", специалисты вышеуказанных школ получают около 13 тысяч, а дворники — 26 тысяч рублей. Педагоги возмущены этой унизительной ситуацией.

Они не понимают, что почему другие муниципалитеты нашли возможность платить педагогам более высокие зарплаты, а власти Симферополя не могут этого сделать.

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