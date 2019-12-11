В Симферополе преподаватели музыкальных, художественных и хореографических школ получают в два раза меньше, чем дворники. По словам самих педагогов, их зарплаты составляют всего 10-15 тысяч рублей.
Педагоги считают, что без зарплат их оставили чиновники, которые уже приняли городской бюджет. Как сообщает "Правда.Ру", специалисты вышеуказанных школ получают около 13 тысяч, а дворники — 26 тысяч рублей. Педагоги возмущены этой унизительной ситуацией.
Они не понимают, что почему другие муниципалитеты нашли возможность платить педагогам более высокие зарплаты, а власти Симферополя не могут этого сделать.
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