Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.12.2019 : 63,7185
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.12.2019 : 70,7594

Путин рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем

  1. Главная
  2. Общество
Путин рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем
  • вчера в 23:30

Путин рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем

Российский президент Владимир Путин принял участие в заседании Совета по правам человека. Одни из присутствующих, обращаясь к президенту, предложил сделать 31 декабря выходным днем.

Как сообщает "Правда.Ру", президент заявил, что он обещает подумать, как решить этот вопрос.

"Даже не знаю, что вам ответить. Уже середина декабря и времени для такого важного решения очень мало. Новогодние праздники уже на носу. Но я вас услышал", — Путин.

Мир

Сергей Мардан о видео с ЧВК

Сергей Мардан о видео с ЧВК "Вагнера": суровые времена требуют суровых решений

Радиоведущий и публицист "Комсомольской правды" Сергей Мардан убежден, что в условиях средневековой войны, в которых вынуждены воевать наши добровольцы в Сирии, приходится использовать соответств﻿ующие методы.

Читать полностью
32-летняя британка родила самых маленьких близнецов в мире

32-летняя британка родила самых маленьких близнецов в мире

Малыши родились на 23-й неделе беременности: Джо, с весом 429 граммов, и Эшли, с весом 203 грамма.

Читать полностью

Общество

В Кургане мошенники от имени чиновника предлагали репетиторам работу

В Кургане мошенники от имени чиновника предлагали репетиторам работу

В городе Курган несколько репетиторов и переводчиков, которые работают в сфере иностранных языков, стали жертвами мошенников.

Читать полностью
С 1 февраля в Москве повысится стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 февраля в Москве повысится стоимость проезда в общественном транспорте

Власти Москвы заявили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 1 февраля 2020 года.

Читать полностью

Новости