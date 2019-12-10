Российский президент Владимир Путин принял участие в заседании Совета по правам человека. Одни из присутствующих, обращаясь к президенту, предложил сделать 31 декабря выходным днем.
Как сообщает "Правда.Ру", президент заявил, что он обещает подумать, как решить этот вопрос.
"Даже не знаю, что вам ответить. Уже середина декабря и времени для такого важного решения очень мало. Новогодние праздники уже на носу. Но я вас услышал", — Путин.
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