В городе Курган несколько репетиторов и переводчиков, которые работают в сфере иностранных языков, стали жертвами мошенников. Их обманули, прибегнув к имени главы департамента развития городского хозяйства Вадима Лютикова.
По словам одной из жертв мошенников, ей позвонили от имени Вадима Лютикова и сказали, что предлагают ей работу: в столицу Зауралья приезжают иностранцы с детьми, нужен репетитор, который будет сопровождать их по городу. На телефон клиентоа нужно было положить деньги, чтобы они не остались без связи.
Большая часть репетиторов сообразила, что их обманывают, но были и те, кто перечислил преступникам по 2 000 рублей. Сам Вадим Лютиков узнал о звонках от своего имени от представителей СМИ.
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