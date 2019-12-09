В городе Курган несколько репетиторов и переводчиков, которые работают в сфере иностранных языков, стали жертвами мошенников. Их обманули, прибегнув к имени главы департамента развития городского хозяйства Вадима Лютикова.

По словам одной из жертв мошенников, ей позвонили от имени Вадима Лютикова и сказали, что предлагают ей работу: в столицу Зауралья приезжают иностранцы с детьми, нужен репетитор, который будет сопровождать их по городу. На телефон клиентоа нужно было положить деньги, чтобы они не остались без связи.

Большая часть репетиторов сообразила, что их обманывают, но были и те, кто перечислил преступникам по 2 000 рублей. Сам Вадим Лютиков узнал о звонках от своего имени от представителей СМИ.