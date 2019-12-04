На украшение Кирова к Новому году будет потрачено более 14 млн рублей

В Департаменте городского хозяйства администрации Кирова выбрали компанию-подрядчика, которая будет заниматься оформлением городка на Театральной площади к Новому году. Стоимость работ составит 13,983 млн рублей, при начальной цене закупки в 14,054 млн рублей.

Как сообщает "Правда.Ру", в соответствии с размещенными на портале госзакупок документами, подрядчик обязан до 21 декабря этого года установить и починить все необходимое оборудование, а также провести демонтаж новогодних конструкций до 1 марта будущего года.

Данный контракт будет финансироваться из местного бюджета — по муниципальной программе "Охрана окружающей среды и благоустройство города".