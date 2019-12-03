С 1 февраля в Москве повысится стоимость проезда в общественном транспорте

Власти Москвы заявили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 1 февраля 2020 года. Как сообщили в пресс-службе московской мэрии, проезд подорожает в среднем на 3%.

Как сообщает "Правда.Ру", по карте "Тройка" в метро или на наземном транспорте можно будет проехать за 40 рублей. В случае оплаты банковской карты стоимость повысится на 2 рубля и будет составлять 44 рубля. Также до 57 рублей подорожают и разовые проездные билеты.