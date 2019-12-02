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На Украине кот задушил девятимесячного ребенка

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На Украине кот задушил девятимесячного ребенка
  • сегодня в 21:50

На Украине кот задушил девятимесячного ребенка

На Украине в Липовецком районе Винницкой области произошла трагедия. Кот задушил девятимесячного ребенка, который спал в коляске.

Как сообщает "Правда.Ру", это случилось 30 ноября. Мать девочки занималась домашними делами, а ребенок находился в коляске.

Сверху на девочку лег домашний кот, и под его весом ребенок задохнулся.

Полиция не предпринимала мер в отношении родителей ребенка. Сейчас с ними работают специальные службы, которые оказывают супругам психологическую помощь.



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