На Украине кот задушил девятимесячного ребенка

На Украине в Липовецком районе Винницкой области произошла трагедия. Кот задушил девятимесячного ребенка, который спал в коляске.

Как сообщает "Правда.Ру", это случилось 30 ноября. Мать девочки занималась домашними делами, а ребенок находился в коляске.

Сверху на девочку лег домашний кот, и под его весом ребенок задохнулся.

Полиция не предпринимала мер в отношении родителей ребенка. Сейчас с ними работают специальные службы, которые оказывают супругам психологическую помощь.





