Представители общественных организаций Екатеринбурга встали на защиту природу. Они изучили новый генплан города и обнаружили, что к 2035 году она потеряет почти 20 гектаров деревьев.
Как сообщает "Правда.Ру", общественники больше всего беспокоятся за сквер напротив филармонии, а также за парк у метеогорки и сад Вайнера, в котором могут исчезнуть лиственницы.
К таким выводам активисты пришли после того, как изучили генплан. Они обратили внимание, что в генплане среди зеленых территорий многие участки предназначены для строительства домов и офисов.
Но городской администрации сообщили, что активисты не так истолковывают генплан и что никто не собирается вырубать в парках деревья.
Как сообщили в администрации Екатеринбурга, некоторые зеленые зоны не относятся к паркам, они представляют собой заросшие зеленью участки, которые относятся к каким-либо территориям или зданиям.
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