Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, кому нельзя пить чай

Врачи предупреждают, что для некоторых категорий людей может быть вреден. Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что употребление чая рекомендуется ограничить людям, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

По словам специалиста, чай может вызвать изжогу и раздражение слизистых пищеварительного тракта. В связи с этим, людям, у которых повышенная кислотность желудка, нужно его употреблять с осторожностью.

Как сообщает "Правда.Ру", заваренный чай не стоит пить при гипертонии или атеросклерозе, так как чай содержит кофеин. Кроме того, чай содержит танин, который активизирует мозговую деятельность и может стать причиной бессонницы.

Частое употребление зеленого чая может привести к образованию камней в почках, так как этот напиток содержит большое количество солей щавелевой кислоты.

Врач не рекомендует пить чай с молоком людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, так молоко может вызвать брожжение в желудке. Людям, страдающим аллергией, нужно быть осторожными при выборе травяных напитков.