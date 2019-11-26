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Педагога Дома детского творчества в Иванове подозревают в педофилии

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Педагога Дома детского творчества в Иванове подозревают в педофилии
  • сегодня в 22:33

Педагога Дома детского творчества в Иванове подозревают в педофилии

В Ивановской области задержали преподавателя "Дома детского творчества №3". Согласно предварительной информации, он в течение нескольких лет занимался совращением своих несовершеннолетних учеников.

В Следственном управлении СК по Ивановской области эту информацию пока официально пока не подтвердили.

Как сообщает "Правда.Ру", подозреваемый Юрий Белов преподавал в "Доме детского творчества №3" вокал. Также он был педагогом-организатором и руководителем группы "Алые паруса". Общий педагогический стаж Юрий Белова — 23 года.

Известно, что он часто организовывал выезды детей на фестивали и конкурсы, которые проходили в других городах.

Директор "Дома детского творчества №3" отказывается комментировать данную ситуацию.
На сайте учреждения Белов до сих пор числится с педагогическом составе Дома детского творчества.

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