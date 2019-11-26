Педагога Дома детского творчества в Иванове подозревают в педофилии

В Ивановской области задержали преподавателя "Дома детского творчества №3". Согласно предварительной информации, он в течение нескольких лет занимался совращением своих несовершеннолетних учеников.
В Следственном управлении СК по Ивановской области эту информацию пока официально пока не подтвердили.
Как сообщает "Правда.Ру", подозреваемый Юрий Белов преподавал в "Доме детского творчества №3" вокал. Также он был педагогом-организатором и руководителем группы "Алые паруса". Общий педагогический стаж Юрий Белова — 23 года.
Известно, что он часто организовывал выезды детей на фестивали и конкурсы, которые проходили в других городах.
Директор "Дома детского творчества №3" отказывается комментировать данную ситуацию.
На сайте учреждения Белов до сих пор числится с педагогическом составе Дома детского творчества.
32-летняя британка родила самых маленьких близнецов в мире
Малыши родились на 23-й неделе беременности: Джо, с весом 429 граммов, и Эшли, с весом 203 грамма.
Ливия нуждается в помощи РФ и Африканского союза - представитель Временного правительства
Министр Временного правительства Ливии считает, что страна начнет развиваться только в том случае, если ей помогут Россия и Африканский Союз.
Депутат предложил повторно давать маткапитал за четвертого ребенка
Депутат предлагает распространить данную норму на детей, которые родились после 1 января 2019 года.
Гастроэнтеролог: почему спиртное нельзя закусывать маринованными огурцами
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал об опасности сочетания маринованных огурцов с алкогольными напитками.