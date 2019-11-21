Депутат предложил повторно давать маткапитал за четвертого ребенка

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому будет повторно выдаваться материнский капитал при рождении или усыновлении четвертого ребенка. Автором данной инициативы стал депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

В настоящее время право на маткапитал имеют семьи, в которых родился второй или последующие дети, если ранее они сертификатом не воспользовались.

В пояснительной записке к документу отмечается, что необходимо дополнить список категорий - женщинами, которые родили четвертого ребенка, вне зависимости от того, получали они ранее маткапитал или нет.

Сергей Иванов считает, что данную норму нужно распространить на детей, которые родились после 1 января 2019 года. Он считает, что принятие данное законопроекта будет способствовать появлению большего количества семей, в которых четверо детей. Стоит отметить, что источник финансирования он не уточняет.

Отметим, что в настоящее время сумма выплаты составляет 453 тысяч рублей. С 1 января следующего года размер маткапитала увеличат на 3,8% - до 466 617 рублей.

Фото: twitter.com