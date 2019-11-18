Гастроэнтеролог: почему спиртное нельзя закусывать маринованными огурцами

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал об опасности сочетания маринованных огурцов с алкогольными напитками.

Это вызвано тем, что данное сочетание продуктов может негативно отразиться на желудке и стать причиной развития гастрита и эрозии. Если же такое сочетание бывает довольно часто, то может развиться язва.

По словам врача, маринады усиливают всасывание алкогольных напитков желудком. В итоге на слизистую оболочку желудка оказывает воздействие спиртное, что приводит к появлению повреждений и воспаления.

Так же влияет на желудок и острая пища. Врач отметил, что люди, у которых уже есть воспаление желудочно-кишечного тракта, особенно сильно рискуют из-за сочетания маринованных огурцов и спиртного. Закусывать алкогольные напитки лучше солеными огурцами.

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