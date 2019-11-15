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Диетолог Наталья Круглова рассказала, кому вредно есть сосиски

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Диетолог Наталья Круглова рассказала, кому вредно есть сосиски
  • сегодня в 22:13

Диетолог Наталья Круглова рассказала, кому вредно есть сосиски

13 ноября исполнилось 214 лет с момента появления первых в мире сосисок. Известно, что сосиски - очень популярный продукт, хотя этот продукт не является полезным для здоровья.

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, как нужно правильно есть сосиски. Она отметила, что сосиски нельзя есть каждый день. Это связано с тем, что сосиски делают не из самого лучшего сырья. Также в состав сосисок входят специи и усилители вкуса.

Специалист отметила, что без вреда для здоровья человек может съесть несколько сосисок в неделю.

Но если имеются заболевания пищеварительной системы или высокий холестерин, то сосиски лучше исключить из рациона, так как специи и соль, входящие в состав этого продукта, стимулируют пищеварительные ферменты, а при наличии воспалительных заболеваний ЖКТ это не нужно.

Фото: twitter. com

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