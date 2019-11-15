13 ноября исполнилось 214 лет с момента появления первых в мире сосисок. Известно, что сосиски - очень популярный продукт, хотя этот продукт не является полезным для здоровья.
Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, как нужно правильно есть сосиски. Она отметила, что сосиски нельзя есть каждый день. Это связано с тем, что сосиски делают не из самого лучшего сырья. Также в состав сосисок входят специи и усилители вкуса.
Специалист отметила, что без вреда для здоровья человек может съесть несколько сосисок в неделю.
Но если имеются заболевания пищеварительной системы или высокий холестерин, то сосиски лучше исключить из рациона, так как специи и соль, входящие в состав этого продукта, стимулируют пищеварительные ферменты, а при наличии воспалительных заболеваний ЖКТ это не нужно.
Фото: twitter. com
32-летняя британка родила самых маленьких близнецов в мире
Малыши родились на 23-й неделе беременности: Джо, с весом 429 граммов, и Эшли, с весом 203 грамма.
Ливия нуждается в помощи РФ и Африканского союза - представитель Временного правительства
Министр Временного правительства Ливии считает, что страна начнет развиваться только в том случае, если ей помогут Россия и Африканский Союз.
Из-за спора двух врачей клиника в Тюмени месяц работает без отопления
Пациентам приходится мерзнуть, а сотрудники медицинского центра часто болеют и вынуждены уходить на больничный.
Опрос: большинство жителей РФ ходят на работу с ОРВИ
Специалисты портала "Здоровье Mail. ru" провели опрос, в результате которого выяснилось, что 50% россиян идут на прием к врачу только в крайнем случае.