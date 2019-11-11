32-летняя британка родила самых маленьких близнецов в мире

Британские медики выходили самых маленьких в мире новорожденных близнецов. Они появились на свет на 23-й неделе беременности.
У 32-летней Талии Китс на четвертом месяце беременности начались осложнения. Врачи даже предложили ей отказаться от родов, но женщина решила выносить детей, даже после того, как услышала неутешительный диагноз.
Весной она родила на свет близнецов: Джо, с весом 429 граммов, и Эшли, с весом 203 грамма. Первый мальчик появился на свет естественным путем, а второй - с помощью кесарева сечения.
Дети несколько месяцев находились в палате интенсивной терапии. Положение осложнялось тем, что у новорожденных была диагностирована хроническая болезнь легких. В августе близнецов выписали из больницы.
В настоящее время вес Джо составляет 5 кг, а вес его брата-близнеца Эшли - 3,6 килограмма.
Сейчас дети пока не могут обходиться без кислородных масок, но им уже гораздо лучше.
Женщина сообщила, что ничуть не жалеет о том, что решилась не сложные роды.
Фото: kp.ru
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