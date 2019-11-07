Совфед придумал решение проблемы нехватки учителей и врачей

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов рассказал о решении проблемы нехватки в российских регионах врачей и учителей. Он заявил, что решением данного вопроса является целевой набор.
Кутепов также подчеркнул, что на следующий год планируется увеличить финансирование здравоохранения и образования. По статистике учителя в возрасте от 22 до 25 лет составляют всего 5,5%. Это связано с тем, что у них высокая нагрузка и маленькая зарплата.
Решить эту проблему призван целевой набор. Студент, получивший образование за счет бюджета, будет иметь "целевой договор", по которому он должен будет отработать по выбранной специальности в определенном месте.
Фото: twitter.com
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