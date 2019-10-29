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В школы Приангарья поступит учебник "Все о будущей пенсии"

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В школы Приангарья поступит учебник
  • 29.10.2019 в 10:24

В школы Приангарья поступит учебник "Все о будущей пенсии"

Пенсионный фонд выпустил 8-е издание учебника "Все о будущей пенсии", которое предназначено для школьников и студентов.

На страницах учебника в простой и доступной форме изложены главные принципы пенсионного обеспечения в РФ. В учебнике рассказывается, как формируется пенсия.

Тираж учебника в Приангарье составил 18000 экземпляров. Все учебники передадут в образовательные учреждения региона.

Фото: teleport2001.ru

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