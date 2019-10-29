В Хакасии медики делают все возможное, чтобы вернуть зрение ребенку, которого покалечила родная мать.
Как сообщает РТС, женщина из-за ревности к мужу в порыве ярости стала выкалывать пятимесячному ребенку глаза.
Ребенок был доставлен в больницу в состоянии шока. Один глаз малышу пришлось удалить.
Врачи пока не могут сказать, смогут ли они спасти второй глаз.
У ребенка была диагностирована черепно-мозговая травма, повреждение головного мозга. Энуклеация одного глаза и повреждение другого глаза. После того как врачи вывели ребенка из шокового состояния, его перевели в офтальмологию, — сообщил министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш.
Мать ребенка задержана. Для стабилизации психического состояния ей потребовалась помощь врачей. Возможно, что женщина и ранее отличалась неадекватным поведением. В семье трое детей. Отец работает на двух работах и занимается строительством дома. На учете семья как неблагополучная не состояла.
Фото: w-dog.ru
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