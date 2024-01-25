Последствия крушения российского самолета в афганской провинции Бадахшан приобретают зловещий оборот: по данным газеты Hasht e Subh, из обломков самолета было похищено 1,2 миллиона долларов. Губернатор талибов ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) Мухаммад Аюб Халид, отреагировав на этот инцидент, приказал создать комиссию для расследования кражи. Возглавляет комиссию начальник разведки "Талибана" в Бадахшане.
Ситуацию усложняет то, что группа, прибывшая первой на место крушения, предположительно связана с Кари Фасихуддином Фитратом, начальником штаба вооруженных сил "Талибана".
Россия и Афганистан данный инцидент не комментировало.
Ранее Росавиация со ссылкой на посольство в Кабуле подтвердила обнаружение на месте крушения четырех выживших. На борту самолета Falcon 10, пропавшего с радаров вечером 20 января, находилось в общей сложности шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Расследование крушения и последующей кражи продолжает привлекать внимание к меняющимся обстоятельствам этого трагического события.
Запад планирует поставить Киеву свои штурмовики A-10
У экспертов двоякое отношение к подобному решению: журналисты считают, что штурмовики просто будут сбиты и не принесут практической пользы.
Израиль обстрелял убежище ООН, погибло 9 человек
ЦИХАЛ обстрелял убежище ООН в Секторе Газа. Официальные лица ООН утверждают, что здание было чётко обозначено, но Израиль отрицает ответственность. Погибло 9 человек, пострадало 75
Морковь, лук и томат этим летом под угрозой: на юге страны обнаружилась нехватка семян
Проблема в закупе семян на Западе – логистика была прервана.
Стандартный завтрак для россиян стал более экономным: люди отказываются от привычных продуктов
Эксперты учли семь товаров, которые чаще всего входят в потребительскую корзину с намерением использовать их на завтрак.