Последствия крушения российского самолета в афганской провинции Бадахшан приобретают зловещий оборот: по данным газеты Hasht e Subh, из обломков самолета было похищено 1,2 миллиона долларов. Губернатор талибов ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) Мухаммад Аюб Халид, отреагировав на этот инцидент, приказал создать комиссию для расследования кражи. Возглавляет комиссию начальник разведки "Талибана" в Бадахшане.

Ситуацию усложняет то, что группа, прибывшая первой на место крушения, предположительно связана с Кари Фасихуддином Фитратом, начальником штаба вооруженных сил "Талибана".

Россия и Афганистан данный инцидент не комментировало.

Ранее Росавиация со ссылкой на посольство в Кабуле подтвердила обнаружение на месте крушения четырех выживших. На борту самолета Falcon 10, пропавшего с радаров вечером 20 января, находилось в общей сложности шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Расследование крушения и последующей кражи продолжает привлекать внимание к меняющимся обстоятельствам этого трагического события.