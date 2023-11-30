В Русском музее будет представлено 120 картин Сурикова к юбилею художника

Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге представил уникальную выставку картин Василия Сурикова, ставшую первой за последние 90 лет. Выставка включает в себя 120 произведений художника, предоставленных из коллекций нескольких российских музеев, сообщает ТАСС.

Генеральный директор Русского музея Алла Манилова назвала эту выставку главной событием года, посвятив ее 175-летию художника.

Экспозиция, открытая с 1 декабря по 13 мая, включает в себя как живописные, так и графические работы художника, а также известные картины и их эскизы. Собранные произведения в основном принадлежат Русскому музею, некоторые поступили из других музеев, таких как Государственная Третьяковская галерея и музеи Красноярска.

Выставка не только демонстрирует историческую живопись Сурикова, такую как "Переход Суворова через Альпы" и "Покорение Сибири Ермаком", но и дополняется предметами народного быта, такими как старинные сани, тканые ковры и резные ставни для окон. Гендиректор музея отметила, что такое сочетание дает возможность увидеть, каким был духовный и предметный мир картин Сурикова в контексте исторической действительности.

Особое внимание было уделено реставрации картины "Степан Разин", восстановленной в авторском виде, и включению мультимедийного контента, такого как рассказ о реставрации произведений и 3D-реконструкция "Перехода Суворова через Альпы". Для детей создана электронная игра по мотивам картины "Взятие снежного городка", доступная в одном из залов выставки.