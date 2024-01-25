После атаки трех украинских беспилотников "Бобер" на нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Туапсе начался пожар. По данным Mash, система ПВО успешно перехватила все три беспилотника, два из которых упали в море, а обломки третьего упали на территорию нефтеперерабатывающего предприятия.



В результате инцидента произошло возгорание вакуумной установки на заводе. Пожарные оперативно локализовали и погасили пламя, в тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники. К счастью, обошлось без жертв.



Сообщения местных жителей, которыми поделился Telegram-канал "Кровавая барыня", свидетельствуют о значительном пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Туапсе. Очевидцы отмечают, что перед пожаром слышали взрывы. Telegram-канал SHOT сообщил о площади возгорания в 200 квадратных метров, затронувшей одну из колонн по переработке топлива на заводе. На место происшествия выезжал глава района Сергей Бойко, по предварительной информации, пострадавших нет.