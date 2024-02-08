Госдепартамент США предложил награду в 10 миллионов долларов за информацию об идентификации или местонахождении лидеров хакерской группировки Hive, сообщает Reuters.

Hive - это международная сеть хакеров-вымогателей, которая атаковала свыше 1500 различных компаний по всему миру в более чем 80 странах с июля 2021 года. Вирус Hive шифрует данные зараженных компьютеров, а затем вымогает средства в криптовалютах за их расшифровку. Объем средств, полученных хакерами, превысил 100 миллионов долларов.

В январе 2023 года Министерство юстиции США объявило о ликвидации группировки в результате спецоперации, проведенной ФБР совместно с полицией Германии и Нидерландов.

Ранее, в декабре 2023 года парижская полиция арестовала гражданина России по обвинению в причастности к Hive. У него было обнаружено более 570 000 евро в различных криптовалютах. При этом российскому посольству об аресте подозреваемого россиянина не сообщалось.