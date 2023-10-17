Президент США Джо Байден готовится запросить у Конгресса около $100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю, Тайваню и на укрепление американской границы, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Сообщается, что включение финансирования охраны границы в этот запрос может быть попыткой "заручиться поддержкой республиканцев," которые связывают выделение дополнительных средств другим странам с решением проблемы миграции в США.

Тем не менее, как подчеркнул анонимный законодатель в беседе с изданием, в Палате представителей Конгресса возникнут определенные трудности с утверждением данной инициативы, поскольку некоторые республиканцы выступают против объединения этой помощи. Пока вопросы по поддержке Израиля и охране границ не вызывают серьезных сомнений в Палате представителей, к поддержке Украины некоторые республиканцы относятся скептически, считая, что США уже предоставили достаточно помощи Киеву.