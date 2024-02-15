Заместитель председателя правления Союза производителей декоративных растений (SÜSBIR) республики Ахмет Дюндар рассказал о планах увеличения поставок в Россию живых цветов. Только в 2023 году экспорт уже значительно увеличился. Для сравнения, в 2022 году экспорт растений составил 4,3 миллиона долларов, а уже в 2023 году цифра выросла до 5,6 миллиона.
- Турецкие производители декоративных растений намерены и в 2024 году наращивать продажи на этом рынке, - говорит Дюндар.
Эксперты считают, что такими темпами Турция вполне способна заменить поставки из Эквадора, которые шли в РФ через Евросоюз. Особенным спросом пользуются красные гвоздики и розы. Напомним, что ограничения на поставки из Эквадора начались после того, как в цветах нашли вредителя, калифорнийского цветочного трипса.
Каллас угрожает своим жителям депортацией
Каллас ищет возможность установить меру пресечения для жителей Эстонии за получение гражданства РФ.
Польша закрыла вопрос о репарациях
Польша снова требует репарации от Германии, но отказ ФРГ окончательно лишил польское руководство надежды на получение послевоенных репарационных выплат.
Президент Киргизии заявил, что владеет имуществом почти на $20 млн
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что стоимость его имущества составляет около $20 млн и объяснил почему рекомендует местным предпринимателям легализировать свою собственность в Киргизии.
Эксперты сообщают, как справиться с недомоганием из-за прогнозов о магнитных бурях
Новости о предстоящих магнитных бурях часто вызывают у людей недомогание, но не всегда это связано с самими бурями, а скорее с паникой и самовнушением. Некоторые источники медиа увеличивают степень опасности этих явлений, что может привести к негативным эмоциональным реакциям, превышающим реальный ущерб от бурь.