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Эквадор подвинется: Турция планирует занять цветочные прилавки в России
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:36

Эквадор подвинется: Турция планирует занять цветочные прилавки в России

Заместитель председателя правления Союза производителей декоративных растений (SÜSBIR) республики Ахмет Дюндар рассказал о планах увеличения поставок в Россию живых цветов. Только в 2023 году экспорт уже значительно увеличился. Для сравнения, в 2022 году экспорт растений составил 4,3 миллиона долларов, а уже в 2023 году цифра выросла до 5,6 миллиона.

- Турецкие производители декоративных растений намерены и в 2024 году наращивать продажи на этом рынке, - говорит Дюндар.

Эксперты считают, что такими темпами Турция вполне способна заменить поставки из Эквадора, которые шли в РФ через Евросоюз. Особенным спросом пользуются красные гвоздики и розы. Напомним, что ограничения на поставки из Эквадора начались после того, как в цветах нашли вредителя, калифорнийского цветочного трипса.

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