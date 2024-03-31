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С 1 апреля Московский зоопарк будет работать до 20:00 мск в связи с увеличением светового дня
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:47

С 1 апреля Московский зоопарк будет работать до 20:00 мск в связи с увеличением светового дня

Обитатели зоопарка проявляют повышенную активность весной, среди них гуляют кустарниковые собаки, красные волки, гиены, пума, леопард, а даже манул Тимофей. В это время многие животные вступают в брачный сезон, проявляя заботу о своих "дамах".

Ранее зоопарк работал в зимний период с 09:00 до 17:00 мск, а с 1 марта график работы был продлен до 18:00 мск, сообщает ТАСС.

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