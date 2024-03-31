С 1 апреля Московский зоопарк будет работать до 20:00 мск в связи с увеличением светового дня

Обитатели зоопарка проявляют повышенную активность весной, среди них гуляют кустарниковые собаки, красные волки, гиены, пума, леопард, а даже манул Тимофей. В это время многие животные вступают в брачный сезон, проявляя заботу о своих "дамах".
Ранее зоопарк работал в зимний период с 09:00 до 17:00 мск, а с 1 марта график работы был продлен до 18:00 мск, сообщает ТАСС.
Производитель электрокаров Fisker объявил о грандиозных скидках перед предстоящим банкротством
Компания прекратила производство из-за финансовых проблем и собирается распродать складские запасы, включая кроссоверы Ocean, чтобы попытаться урегулировать свои обязательства.
В Apple разработали ресурс для обучения программированию
Apple представила новый ресурс под названием "Develop in Swift Tutorials", призванный помочь начинающим разработчикам приложений овладеть языком программирования Swift.
Ученые выяснили, что два года учебы замедляют старение на 2-3%
Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, проведенное американскими, британскими и норвежскими учеными, обнаружило, что образование может замедлить процесс старения человеческого организма.
В Роспотребнадзоре сообщили, что биологически активные добавки должны проходить сертификацию
Роспотребнадзор утверждает, что биологически активные добавки (БАДы) должны пройти сертификацию в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "О продовольственной безопасности".