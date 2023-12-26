В барнаульском зоопарке появилась новая аттракция для посетителей — уссурийская куница

Об этом сообщил директор учреждения, Сергей Писарев, на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он поделился воспоминаниями о впечатлениях от первой встречи с этими животными в зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде, выражая свою влюбленность в золотой мех уссурийских куниц.
Директор обещает скоро представить нового обитателя посетителям зоопарка, отметив, что уссурийская куница в настоящее время находится в карантине после перелета. В сообщении также отмечается, что уссурийская куница, известная также как харза, является самой крупной и красочной среди всех видов куниц. Ее размеры достигают 55-80 сантиметров в длину и до четырех килограммов веса. Животное предпочитает активный образ жизни, лазая по деревьям и преодолевая до 20 километров в поисках пищи, сообщает РИА Новости.
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