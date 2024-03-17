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Сервисный сбор назвали причиной закрытия ПВЗ Ozonа
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 18:49

Сервисный сбор назвали причиной закрытия ПВЗ Ozonа

Слухи о том, что в России массово закрываются частные пункты выдачи заказов из-за того, что компания ввела сервисный сбор, не соответствуют действительности, сообщает компания Ozon.

"Наблюдаем, как в сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности," — сообщается в ТГ-канале ритейлера.

Каждый день в стране по тем или иным причинам не открываются разные пункты выдачи в разных регионах. А 16 марта, когда появились слухи, не работали только 70 ПВЗ. Говоря о сервисном сборе, он действительно есть, но для новичков и мелких пунктов сбор составляет всего лишь 1 рубль, сообщает онлайн ритейлер.

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