Слухи о том, что в России массово закрываются частные пункты выдачи заказов из-за того, что компания ввела сервисный сбор, не соответствуют действительности, сообщает компания Ozon.
"Наблюдаем, как в сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности," — сообщается в ТГ-канале ритейлера.
Каждый день в стране по тем или иным причинам не открываются разные пункты выдачи в разных регионах. А 16 марта, когда появились слухи, не работали только 70 ПВЗ. Говоря о сервисном сборе, он действительно есть, но для новичков и мелких пунктов сбор составляет всего лишь 1 рубль, сообщает онлайн ритейлер.
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