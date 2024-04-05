Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил новую поправку, следуя которой золотопромышленники будут платить дополнительный налог. Его размер - 78 тысяч рублей за килограмм.

Этот налог на добычу полезных ископаемых планируется ввести на время с 1 июня до 31 декабря этого года. Такие действия правительство аргументирует возможностью компенсировать отсутствие поступления от экспортных пошлин на золото в 2024 году.

- Мы все равно от них ждем денег, поступления нам нужны - договорились, что до конца года 15 миллиардов рублей они нам заплатят, - сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Напомним, что еще первого апреля был установлен рекорд по цене на золото на Чикагской товарной бирже.