Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил новую поправку, следуя которой золотопромышленники будут платить дополнительный налог. Его размер - 78 тысяч рублей за килограмм.
Этот налог на добычу полезных ископаемых планируется ввести на время с 1 июня до 31 декабря этого года. Такие действия правительство аргументирует возможностью компенсировать отсутствие поступления от экспортных пошлин на золото в 2024 году.
- Мы все равно от них ждем денег, поступления нам нужны - договорились, что до конца года 15 миллиардов рублей они нам заплатят, - сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Напомним, что еще первого апреля был установлен рекорд по цене на золото на Чикагской товарной бирже.
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