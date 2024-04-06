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Арендованное жилье в России стало дороже
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:37

Арендованное жилье в России стало дороже

Аналитики "Авито Недвижимости" рассказали об изменении цена на арендованное жилье. Долгосрочные договора стали в среднем дороже на 16 процентов.

Взлет стоимости был установлен после 2023 года, а исследования проводились в 33 городах России. Минимальное повышение было зафиксировано в Севастополе - девять процентов. Примерная стоимость арендованной квартиры составила 25 тысяч рублей в месяц. Также не слишком изменилась планка в Ростове-на-Дону и в Сочи -13 и 14 процентов соответственно.

Особенно подорожал съем квартир в Барнауле - на 56 процентов, Москве - 42 процента, Санкт-Петербурге - 25 процентов.

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