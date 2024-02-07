Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения, базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин рассказал о возможности создать для россиян более комфортные условия на покупку жилья. Так, например, этому будут способствовать различные субсидии. Не исключено, что регионы сами смогут устанавливать правила и регулировать суммы.
Это предложение уже выносил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Осянин дал свои комментарии по этому поводу.
- Такие субсидии должны быть для граждан с низким уровнем дохода, что обеспечит им доступность жилья даже при ограниченных финансовых возможностях, - сообщил экономист
В таком случае можно будет также рассчитывать на снижение ставок по ипотеке.
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