Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения, базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин рассказал о возможности создать для россиян более комфортные условия на покупку жилья. Так, например, этому будут способствовать различные субсидии. Не исключено, что регионы сами смогут устанавливать правила и регулировать суммы.

Это предложение уже выносил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Осянин дал свои комментарии по этому поводу.

- Такие субсидии должны быть для граждан с низким уровнем дохода, что обеспечит им доступность жилья даже при ограниченных финансовых возможностях, - сообщил экономист

В таком случае можно будет также рассчитывать на снижение ставок по ипотеке.