Аналитик компании ЦИАН Елена Лапшина рассказала, что в объявлениях о продаже вторичного жилья есть тенденция на снижение. Она также отметила, что это массовое явление.

Цены меняют сами собственниками, и чаще всего идут на уступки теоретическому покупателю. Падение можно считать не особенно крупным - всего три процента, но эксперты считают, что можно ожидать и падение до 10 процентов. Это может случиться в течение года.

Причиной таких изменений Лапшина называет адекватное отношение продавцов к рынку - происходит естественная реакция на снижение спроса.