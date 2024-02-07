Аналитик компании ЦИАН Елена Лапшина рассказала, что в объявлениях о продаже вторичного жилья есть тенденция на снижение. Она также отметила, что это массовое явление.
Цены меняют сами собственниками, и чаще всего идут на уступки теоретическому покупателю. Падение можно считать не особенно крупным - всего три процента, но эксперты считают, что можно ожидать и падение до 10 процентов. Это может случиться в течение года.
Причиной таких изменений Лапшина называет адекватное отношение продавцов к рынку - происходит естественная реакция на снижение спроса.
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