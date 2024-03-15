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Жилье, купленное
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:19

Жилье, купленное "вскладчину", становится трендом в России

Риэлторы отметили повышение интереса россиян к покупке недвижимости в складчину. Все дело в том, что ставки по ипотеки выросли, а условия выдачи ужесточили, считают эксперты. В результате спрос на совместное жилье, судя даже по телефонным звонкам, вырос на четыре процента.

- Покупка в складчину квартир - не новинка, - сообщила основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. - Эти сделки были и пять лет назад, и раньше.

Выгода покупателей в том, что жилье приобретается для последующей перепродажи. Обычно в таких сделках как соинвесторы участвуют знакомые, друзья и сослуживцы. Родственников привлекают к сотрудничеству реже.

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