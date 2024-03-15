Риэлторы отметили повышение интереса россиян к покупке недвижимости в складчину. Все дело в том, что ставки по ипотеки выросли, а условия выдачи ужесточили, считают эксперты. В результате спрос на совместное жилье, судя даже по телефонным звонкам, вырос на четыре процента.

- Покупка в складчину квартир - не новинка, - сообщила основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. - Эти сделки были и пять лет назад, и раньше.

Выгода покупателей в том, что жилье приобретается для последующей перепродажи. Обычно в таких сделках как соинвесторы участвуют знакомые, друзья и сослуживцы. Родственников привлекают к сотрудничеству реже.