Риэлторы отметили повышение интереса россиян к покупке недвижимости в складчину. Все дело в том, что ставки по ипотеки выросли, а условия выдачи ужесточили, считают эксперты. В результате спрос на совместное жилье, судя даже по телефонным звонкам, вырос на четыре процента.
- Покупка в складчину квартир - не новинка, - сообщила основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. - Эти сделки были и пять лет назад, и раньше.
Выгода покупателей в том, что жилье приобретается для последующей перепродажи. Обычно в таких сделках как соинвесторы участвуют знакомые, друзья и сослуживцы. Родственников привлекают к сотрудничеству реже.
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